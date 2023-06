Bilhete Postal

Amanhã, o CM oferece aos leitores um poster gigante do FC Porto, para celebrar mais uma conquista da equipa treinada por Sérgio Conceição. Talvez a generalidade dos adeptos não tenha ainda realizado a verdadeira relevância deste técnico na História do clube. Após vários erros de casting nacionais e estrangeiros, foi contratado numa era de particulares dificuldades financeiras, fruto de sucessivos erros de gestão. Vítima desse contexto, o clube de Pinto da Costa estava a perder o pé no extraordinário duelo com o Benfica, duelo esse que constitui a mais bela narrativa do futebol português. No dia em que o FC Porto conquista a Taça de Portugal, terceiro troféu nacional da época, é bom recordar que Sérgio Conceição se viu obrigado a repescar atletas que tinham sido dispensados. Pior, de ano para ano, os plantéis que o clube consegue colocar à disposição do treinador são sempre mais fracos do que os anteriores. A tudo isto Sérgio resiste, contra tudo isto Sérgio triunfa, com tudo isto Sérgio irrita os adversários como ninguém. Pudera! No dia em que os adeptos dos dragões estão felizes com a vitória na Taça, mas não esquecem a derrota no campeonato, é fundamental evitar a ingratidão, e sublinhar que o clube deve fazer tudo para o manter ao leme. O treinador do FC Porto merece uma homenagem, porque ajudou a reerguer um gigante. Precisamente por isso, é também todo o futebol nacional que deve estar agradecido a Sérgio Conceição.

