Os certificados de aforro são um instrumento de poupança, mas também de afeto das famílias portuguesas. Sou de um tempo em que avós e tios ofereciam às crianças certificados de aforro nos aniversários e nas datas importantes para ensinar a poupar. Os portugueses confiam nos certificados porque sabem que emprestar ao Estado é seguríssimo, e na verdade o dinheiro ali metido nunca esteve em risco.Este fim de semana, curiosamente, li algures que os certificados são também uma arma fundamental de pedagogia financeira para um povo pouco esclarecido na matéria, porque este investimento transmite noções básicas de gestão do pouco dinheiro que sobra no dia a dia dos portugueses. Por tudo isto, os certificados de aforro são um fator politicamente sensível. Mexem com a classe média. Ora, a forma como o Governo mudou os certificados, sexta-feira à noite, foi muito imprudente.