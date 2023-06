Depois da audição de ontem do secretário de Estado Mendonça Mendes, ficamos a aguardar ansiosamente pela resposta de João Galamba, porque toda a réplica admite uma tréplica, e a fase do ‘palavra contra palavra’ é um poço sem fundo em qualquer discussão. Galamba disse que foi Mendonça Mendes que recomendou o SIS, Mendonça Mendes diz que não, ou seja, um recebeu instruções, o outro não deu.Entrámos numa nova fase da polémica. Até ontem discutia-se o fim político de Galamba. Agora passa a estar em causa a sua própria sobrevivência cívica, porque um ministro que mente e que é desmentido pelos seus colegas de Governo dificilmente será levado a sério seja em que fórum for. Esta maratona de passa-culpas foi marcada pelo barómetro da Intercampus para o CM: 56,6% dos portugueses acham que o facto de o Governo chamar o SIS é a linha vermelha para eleições antecipadas. Ninguém referiu a sondagem, no Parlamento, mas é ela que condiciona toda a política portuguesa.