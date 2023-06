Depois de uns dias a percorrer a diáspora, durante os quais tivemos todos algum descanso, eis que Marcelo e Costa regressam ao solo pátrio, e com eles a política, de Galamba à dissolução, passando pela correspondência, sempre virada para fazer notícia, entre chefe de Governo e líder do PSD. Mas hoje é Dia de Portugal e, se volta a pequena querela, esperamos que ao menos venha de Marcelo a visão para nos resgatar deste presente de apagada e vil tristeza, vénia também para Camões.Neste 10 de Junho, era bom pensar numa solução para todos os que sofrem meses ou anos em listas de espera para ter uma consulta no Serviço Nacional de Saúde, e que talvez morram antes da sua hora, porque o diagnóstico vai chegar tarde demais. Neste Dia de Portugal, era bom pensar um pouco nos jovens que têm a formação hipotecada e que serão profissionais limitados, porque nos últimos anos, entre pandemia, incompetência e greves, poucos períodos completos de aulas tiveram.