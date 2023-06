Sempre que termina mais uma longa e arrastada sessão da comissão parlamentar de inquérito à TAP sinto que o País respira de alívio, porque fica mais perto do fim deste pesadelo político. A obsessão pelos detalhes de um escândalo que ficou claro desde o início começa a ser um tudo-nada doentia. Ao longo de todo este tempo, desde que o CM revelou a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis (já lá vão 5 meses e 23 dias), a oposição sucumbiu à monocultura temática sem perceber a armadilha em que tinha caído. E essa armadilha tem um nome simples: saturação. A saturação que está a beneficiar o infrator, ou seja, numa história em que foi o Governo que esteve mal, sem sombra de qualquer dúvida, começa a ser o Governo que beneficia da eternização de um debate que afasta do centro do palco todos os outros problemas. O sábio povo entendeu a gravidade do que se passou, já topou os culpados à légua, sabe que chegará o momento de pedir contas a quem deve. Porém, agora precisa de seguir em frente, e precisa também de sentir que o País segue em frente. É urgente sair deste ciclo vicioso, em que a vida política se tornou numa atividade monotemática. Por exemplo: há quanto tempo a oposição, em particular quem quer ser Governo, não propõe alternativas, que se vejam e ouçam, para melhorar a vida dos portugueses?