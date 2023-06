Crianças fechadas a cadeado, sem comida suficiente, amontoadas em dormitórios sem condições, sem documentos e desprovidos de toda a dignidade humana. Os relatos de horror que temos ouvido mostram como o sonho de uma carreira de futebolista pode despertar os sentimentos mais baixos e vis da humanidade.Quando a ganância criminosa de traficantes se junta à cega ambição das famílias e às diversas cumplicidades de contexto, o resultado pode muito bem ser o tratamento de qualquer jovem como um objeto destinado a satisfazer a avareza coletiva e a perseguir um rendimento abstrato de que jamais usufruirá.Clubes, academias, patrocinadores, Segurança Social e ministérios, a Liga de Clubes e a Federação, a própria comunidade, onde é difícil imaginar que ninguém se tinha apercebido de nada do que ali se passava - todos devem colocar-se em causa, averiguar mecanismos de controlo e realizar auditorias profundas a esta autêntica indústria que é a formação de futebolistas.Do lado do Correio da Manhã e da CMTV, posso assegurar a toda a comunidade que não deixaremos de investigar esta realidade que tanto nos aproxima do terceiro mundo. Doa a quem doer.