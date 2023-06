Não é nada edificante o episódio da inauguração indigna do memorial das vítimas do fogo em Pedrógão Grande. Pode o Governo encontrar agora as explicações que quiser.A ideia que passou e que vai ficar é a de que as vítimas foram esquecidas, ou, no mínimo, não fazem parte das preocupações centrais do poder. Sensação ainda mais agravada pela coincidência trágica de a efeméride ocorrer numa altura em que são reveladas imagens do primeiro-ministro em flagrante delírio futebolístico, na Hungria, ao lado dessa encarnação de todo o mal, para a esquerda socialista, chamada Orbán.Basta ler o Correio da Manhã, diariamente. Sábado, bem ao lado do nome e dos rostos dos 66 mortos, ali estava o triste epitáfio da coesão nacional: aldeias sem rede móvel 6 anos depois da tragédia.