Hoje, o bilhete postal tinha outro destinatário, mas no final do jogo da seleção nacional o giro do correio mudou. Não foi pela vitória contra a Islândia. Pelo contrário, o jogo correu mal e deve ter sido a pior exibição da equipa com este selecionador. Não foi pelo apuramento para o Europeu da Alemanha, que praticamente já está assegurado, e ainda mal começou a qualificação. Não foi sequer pelo golo de Cristiano Ronaldo só por si, porque no fundo todos os portugueses sabiam que a nossa melhor chance era o jogo ser resolvido assim, como foi, mesmo a fechar. O que espanta a alma lusitana é mais esta lição de vida do melhor jogador português de sempre. O corpo já não responde como antigamente, e Cristiano deve ser o que mais sofre com saudades de si próprio. Mas a dedicação ao futebol e a alegria em campo são emocionantes para quem o vê a jogar. Ronaldo, 38 anos, 200 jogos pela seleção nacional, 123 golos, com a alegria de um puto a celebrar a bola no fundo da baliza quando o árbitro, ontem, no final de uma espera desesperante, valida o lance. A forma como Ronaldo está a prolongar a carreira começa a transformar-se em mais uma etapa da construção do mito CR7. Nunca abdicará de ir à Seleção, disse ele na véspera da Islândia. Fechemos os olhos e imaginemos o futebol e a Seleção sem ele. Sem sombra de dúvida que só temos a agradecer-lhe a promessa.

