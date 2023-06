Bilhete Postal

Não deve ser nada fácil ser António Costa neste Governo. Passa um primeiro-ministro os dias a recuperar o rumo da governação, e eis que há quem insista em mandar bolas para o pinhal por tudo e por nada. No caso do ‘ministro’ Galamba, é caso para dizer que cada cavadela, minhoca. Depois de o Governo consensualizar com o líder do PSD uma comissão técnica para analisar o futuro aeroporto, eis que o homem da pasta das Infraestruturas destrói numa penada a razão de ser de toda a estratégia montada para enfrentar o problema. Santarém é um dos cenários? Fica longe, disse ele há dois dias numa conferência da CNN, ousando decidir o que os técnicos ainda analisam. Perante o pasmo sobre tamanho disparate, nem 24 horas tinham passado e eis que insiste no tema, agora no Parlamento. A comissão técnica não vai fazer com que Santarém deixe de ser longe. Foi mais ou menos este o sumo do que disse Galamba. Alguém ainda liga à palavra deste governante? Talvez João Galamba já não se sinta parte da equipa, mas na verdade integra um Governo que validou um processo, do qual faz parte uma comissão técnica, mesmo que, no final, como advoga, e bem, Luís Montenegro, a decisão deva ser sempre política. Qual será a intenção de Galamba quando torpedeia desta forma as decisões do Governo de que faz parte? Estará ansioso para encontrar um novo pretexto para ser posto fora?

