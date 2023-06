Quero deixar hoje uma mensagem aos leitores do Correio da Manhã. Os leitores são a nossa prioridade absoluta e a nossa razão de ser. Só com a preferência dos leitores poderemos continuar a fazer o jornalismo livre e independente que está no nosso ADN. Porque os leitores nunca nos falham, decidimos dar uma pequena retribuição, oferecendo gratuitamente no verão uma lembrança muito simples, mas simbólica, porque reflete a nossa forma de estar na vida.A partir de amanhã, durante um mês, vamos oferecer um conjunto de jogos clássicos de tabuleiro. A nossa ideia é proporcionar divertimento e convívio entre toda a família, longe das tecnologias, cada vez mais omnipresentes. Para a semana, prosseguiremos também o projeto ‘CM Por Perto’, no âmbito do qual a direção e profissionais da CMTV percorrem todos os distritos do continente ao longo do ano. Eu próprio estarei na Guarda segunda-feira.