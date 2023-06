São cada vez maiores os sinais de desconforto europeu com a gigantesca investida saudita no futebol. Nas várias gerações de estrelas, incluindo as de Pelé e Eusébio, sempre houve um qualquer campeonato menos competitivo regado a milhões para aproveitar o ocaso dos craques. Agora é diferente. A Arábia virou El Dorado para dezenas de jogadores de nível, ainda com muitos anos à frente, que descobriram a melhor forma de acumular uma fortuna com que não tinham ousado sonhar nos principais campeonatos.O regime saudita está a lançar um tsunami de dinheiro sobre o futebol, e isso acabará por virar os termos do jogo. O facto de isso acontecer num dos regimes mais retrógrados do Mundo, com regras, princípios e formas de vida absolutamente chocantes e inaceitáveis para o mundo ocidental (como veremos na imperdível reportagem de amanhã do CM por terras árabes) irá, mais tarde ou mais cedo, provocar um choque profundo. Nunca, nem nos tempos do regime soviético, o desporto tinha sido tão manipulado com fins geopolíticos.