A semana que hoje começa traz consigo o aumento do risco de incêndios para níveis máximos. Tempo seco, calor extremo, noites de vento, por cima de mais um ano de desordenamento do território e com o Interior cada vez mais despovoado, eis que tudo se conjuga para uma temporada de fogos muito complexa.Ainda há dias, o ministro José Luís Carneiro, que não é conhecido por ser alarmista nem é dado a declarações infantis, ao contrário de alguns colegas de Governo, alertou, com estrondo, para o perigo assinalável que enfrentamos. “Os dados apontam para um verão muito difícil e muito exigente”, disse o responsável pela Administração Interna, depois de confirmar que o dispositivo de combate aos fogos terá, pelo menos, o mesmo número de meios aéreos do ano passado. E se o verão será muito difícil por motivos meteorológicos, também a vinda do Papa a Portugal aumentará seguramente, em agosto, o stress operacional de todas as entidades e instituições do País, Proteção Civil incluída.