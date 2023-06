Vivemos em guerra na Europa, fazendo de conta que ela não existe.” A frase, lapidar, foi usada pelo Presidente da República nos idos de março, quando participou na redação aberta do Correio da Manhã. Vivemos todos com uma guerra em território europeu, e quanto mais tempo passa mais a situação se torna aparentemente normal, porque entretanto os maiores riscos económicos foram evitados. Em mais uma prova da superioridade prática, e não só moral, dos regimes capitalistas democráticos, aquilo que, no início da guerra, se antevia ser uma situação dramática, afinal não se concretizou. Nem os fluxos de energia pararam, nem a indústria europeia colapsou por falta de gás ou eletricidade, nem as economias entraram num ciclo recessivo diabólico. Com a invasão russa da Ucrânia, o dilúvio não se abateu sobre o Ocidente. E, porém, temos uma guerra na Europa, envolvendo uma potência nuclear, que desregula as relações internacionais. A circunstância de a Rússia ter vivido dias de dissensão interna fazem deste momento a hora ideal para voltar a falar de paz, uma palavra esquecida pelos principais dirigentes mundiais, e que parece ter saído de moda. O Mundo anseia pelo primeiro passo que permita travar os combates e preparar um plano para a retirada russa dos territórios ocupados. Será altura para estender um ramo de oliveira a Putin, uma vez enfraquecido o monstro do Kremlin?