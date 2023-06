Para milhares de famílias portuguesas, as declarações da presidente do Banco Central Europeu em Sintra não são boas notícias. Depois de vários meses seguidos em que as prestações da casa subiram, a governadora Lagarde volta a ameaçar com nova escalada dos juros. O mesmo é dizer que o inferno vai acentuar-se e que mais vale começar a fazer contas à vida. Ora, para os poderes nacionais é natural que a afirmação de independência do BCE seja mal recebida, porque o mandato do Banco Central para controlar a inflação obriga a políticas restritivas que prejudicam a popularidade dos Governos nacionais. Entre nós, o crédito à habitação será cada vez mais um dos palcos preferenciais do confronto político-partidário. E percebe-se que assim seja. Nesta matéria estamos no âmago das condições de vida dos portugueses. As mensalidades disparam, o sufoco das famílias cresce, falta ainda fazer a contabilidade do número de casas que estão a ser vendidas à pressa por manifesta incapacidade, que muita gente já sente, de satisfazer os compromissos. Salários baixos, casas a preços proibitivos, e juros a disparar. A conjugação destes três fatores está a criar entre nós um verdadeiro drama geracional. Carência de casas, adiamento da emancipação dos jovens e da constituição de famílias, natalidade cada vez mais retardada. O problema da habitação é uma bomba-relógio que ameaça a saúde da nossa sociedade.