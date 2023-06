Como verdadeira sardinha em lata. É o sentimento predominante, há décadas, entre os utentes da Linha de Sintra, um dos principais eixos suburbanos de transportes públicos em direção a Lisboa, e cujos comboios conheço desde os anos 80 do século passado. À época, como agora, a experiência era muitas vezes particularmente desagradável. As carruagens sobrelotadas, a abarrotar, com temperaturas insuportáveis, criam situações desumanas e altamente perigosas, onde até as portas são muitas vezes abertas e forçadas, como ontem, levando muita gente a percorrer a linha. Tudo isto é agravado por atrasos persistentes, mesmo quando não há greves, acidentes nem avarias. Milhares de pessoas sofrem na pele a falta de qualidade do serviço, em particular nas horas de ponta, manhã cedo rumo a Lisboa, tarde afora em direção a casa. As imagens de caos, aflição e insegurança, recolhidas pela CMTV na estação de Benfica e que estão na página 10, retratam uma situação verdadeiramente terceiro-mundista. Episódios recentes noutras linhas mostram que o problema não é exclusivo de quem habita nestes arredores ocidentais da capital, e que precisam do comboio para se deslocarem para o trabalho. A falta de investimento nos transportes públicos faz dos portugueses que vivem nos subúrbios das grandes cidades autênticos cidadãos de segunda, alojados num barril de pólvora pronto a explodir.