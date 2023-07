A avó do rapaz assassinado por um polícia em França é, por estes dias, uma das pessoas mais sensatas do país. Ela acaba de perder o neto com um tiro no coração, e diz que perdeu também a filha, porque a filha ficou sem chão quando soube que o seu menino tinha sido abatido por uma besta fardada de polícia. Esta avó coragem, Nadia de seu nome, apareceu ontem na televisão, num telefonema em que pediu a todos os energúmenos e monstros que andam a destruir escolas, autocarros e lojas que parem de uma vez por todas. “Tenho confiança na Justiça”, disse ela, que quer o polícia assassino julgado, mas quer também o fim da violência e quer ainda um forte castigo para quem anda a usar o nome do seu neto em vão para espalhar violência. Foi ela também que contou as palavras ditas ao amigo pelo seu querido Nahel, pouco antes de morrer naquele carro maldito “Abraça a minha mãe. Abraça a minha avó”, disse Nahel. E a avó conseguiu relatá-lo sem sucumbir ao choro. É muito triste quando uma avó que perdeu o neto e a filha ao mesmo tempo se transforma na pessoa mais sensata e ponderada de um país. É tão triste que devemos, no mínimo, escutá-la com atenção. Não há meio termo. O animal que abateu Nahel deve ser castigado sem dó nem piedade. Os energúmenos que espalham a violência têm de ser travados de forma vigorosa. A tranquilidade da Europa está nas mãos de Macron.