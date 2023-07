Ao lidar ao longo da vida com as mais variadas notícias, um jornalista cria, em defesa da necessária objetividade, determinado tipo de distância que interpõe entre si e muitos dramas e tragédias a que assiste ou que relata. Porém, há momentos em que a rocha firme cede. São fissuras nessa mesma objetividade. Os homicídios de crianças constituem, sobretudo para um pai ou uma mãe, os momentos mais complexos no relacionamento com uma notícia.O relato dos últimos momentos de vida da menina Jéssica, feito ontem em tribunal pelo médico-legista Ferreira dos Santos, é de tal forma violento que os jornalistas seniores desta casa, que diariamente reúnem para fechar a edição e proporem os temas para a primeira página, experientes acima de todos os outros, mesmo esses, tiveram de fazer um instante de silêncio, comigo, para controlar a emoção.Façamos todos um pequeno instante de silêncio quando lermos este relato de um médico que fez, ele próprio, questão de testemunhar presencialmente. Choremos por Jéssica. Confiemos na Justiça.