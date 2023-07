O relatório preliminar da comissão da TAP volta a deixar a nu a armadilha em que as oposições caíram ao tratar da forma como trataram o escândalo Alexandra Reis. A piada que circulou pela net é bem conseguida. As conclusões da investigação parlamentar podem ser sintetizadas no boneco que tem três macaquinhos - um não ouve, outro não fala, e o terceiro não vê. Ninguém soube de nada, ninguém decidiu nada, ninguém é culpado de nada.Ao nível da ironia, passa, mas a surpresa e a indignação mostradas ontem pelos líderes dos diversos partidos chega a dar vontade de rir. Então alguém minimamente sério admitia que uma comissão parlamentar iria concluir por qualquer tipo de erro, pecado ou omissão de um governo que resulta da maioria absoluta? Só se alguém acreditasse num milagre de verão. Não aconteceu nem acontecerá. O relatório preliminar corresponde rigorosamente ao que se esperava.