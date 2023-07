No dia em que publicamos o barómetro que de alguma forma mostra que está encerrada a turbulência política causada pelas notícias do CM sobre a indemnização milionária de Alexandra Reis na TAP, dá-se a incrível coincidência de outro secretário de Estado ser empurrado para fora do Governo debaixo de gravíssimas suspeitas de corrupção e participação económica em negócio, novamente na sequência de várias notícias publicadas por este jornal.A sondagem deste mês, ao recolocar o PS na liderança, mostra que António Costa é o principal ativo político no presente. Isso tem chegado para manter o elo emocional com os portugueses. Mas a debilidade de grande parte do seu Governo é uma cruz que os eleitores só carregam por respeito ao primeiro-ministro. Esse equilíbrio é como caminhar sobre gelo fino, algo que explica o empate técnico registado entre os dois maiores partidos há vários meses consecutivos.