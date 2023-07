Tenho por certo que com outro líder a Jornada Mundial da Juventude poderia muito bem ter descarrilado no caminho. Os obstáculos aparentemente intransponíveis sucederam-se. A Igreja teve de preparar um dos eventos mais complexos do Mundo com a torrente de dúvidas morais e legais trazidas pela investigação dos abusos praticados por pastores degenerados.As narrativas desses horrores abriram uma inédita e profunda cicatriz emocional entre os portugueses e a instituição católica. D. Américo Aguiar nunca perdeu o norte, e seguiu em frente, mesmo atormentado, como posso testemunhar. Tal como fez quando teve de enfrentar o saudável escrutínio democrático que revelou os custos, muito exagerados, de toda a organização. Mostrou a face moderna da Igreja na forma como aceitou o papel da imprensa, em particular do Correio da Manhã, líder, como sempre, nesse escrutínio, e casa que o acolhe há anos como colunista, com enorme orgulho.