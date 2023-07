Bilhete Postal

"Sou um político previsível.” A frase parece o pior cartão de visita do Mundo. Porém, constitui a principal linha de argumentação do líder da direita espanhola no debate televisivo que ganhou anteontem à noite. “Sou um político previsível, europeísta, atlantista e constitucionalista”, disse Alberto Feijóo, que, tudo indica, vai derrotar o ainda chefe do Governo, o socialista Pedro Sánchez. A invocação da previsibilidade como principal qualidade de um político é interessante. Funciona como contraponto ao frenesim que preenche o espaço público das sociedades modernas ocidentais. Em Espanha, a previsibilidade tem um pouco mais de conteúdo, porque surge também como dique contra o discurso excessivamente esquerdista e separatista de alguns aliados do PSOE no poder. Lá como cá, o tema da governabilidade está no topo da agenda. O líder da direita teve um momento de inspiração: puxou de um papel e assinou a garantia de que aprovará o Governo socialista se o PS ganhar, para afastar os extremistas do poder. O líder socialista recusou fazer o mesmo. Fica assim com campo aberto para continuar a campanha baseada no perigo da extrema-direita. Mas se é assim, porque não assume Sánchez que o PP não precisará do Vox? Olhamos para este debate televisivo e para a campanha eleitoral espanhola e parece um enorme ensaio geral das legislativas portuguesas daqui por 3 anos.

