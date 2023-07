Não é possível criticar o primeiro-ministro por utilizar um certo tom de desculpabilização dos escândalos judiciais que afetam o Governo, e ao mesmo tempo relativizar o pagamento de funcionários do PSD pelo orçamento do Parlamento.Ontem, ao longo do dia, criou-se essa espécie de consenso em redor de um certo cinismo moral: ‘Qual é o problema se todos os partidos fazem o mesmo?’Na hora da derrota autoelogiou-se, dizendo que deixava o orçamento equilibrado. Nessa noite eleitoral, fez um dos discursos mais ridículos da democracia, através do qual procurava eternizar a fama de homem de contas certas.Pois bem: o que ontem ficou claro é que essa narrativa não é tão clara assim. Segundo os dados hoje revelados pela investigação do CM, o PSD equilibrou as contas reduzindo os custos, ao passar a responsabilidade dos seus salários para o Estado.Por isso mesmo, é saudável que estas suspeitas sejam colocadas no espaço público, sobretudo numa altura em que Rui Rio anda a fazer tudo para tentar novo assalto à Câmara do Porto, com ou sem o apoio do partido que liderou.Ficamos todos com mais dados sobre o génio económico do homem que alguns consideram quase ter destruído o PSD.