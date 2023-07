As imagens de consumo de droga a céu aberto, recolhidas nos últimos dias pelo CM e pela CMTV na cidade do Porto, devem ser analisadas com atenção. O recrudescimento do fenómeno nas grandes cidades do País já tinha sido denunciado por diversos trabalhos jornalísticos que publicámos nos últimos meses. No Porto, os alertas no espaço público, inclusivamente lançados pelo autarca Rui Moreira, provocaram uma reação em cadeia que afastou o problema, pelo menos transitoriamente, da Pasteleira. O que fica agora registado é que rapidamente se abriram novas rotas para o tráfico. É muito relevante o momento em que este trabalho de reportagem nos deixa o testemunho da facílima mudança dos traficantes, e consequentemente dos consumidores. O enquadramento legal da droga voltou ao debate público. Os dois maiores partidos parlamentares não devem sucumbir ao canto da sereia da despenalização sem freio nem limite, que apenas contribuirá para acentuar o recrudescimento, quer do tráfico, quer do consumo de estupefacientes. Os alertas lançados pelas autoridades, e pelo próprio ministro da Administração Interna, devem ser levados a sério. Um quadro de permissividade relativa à droga transmite uma mensagem particularmente errada para a sociedade. Há assuntos que não devem ser transformados em meros concursos de popularidade ideológica nas redes sociais.