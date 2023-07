É já um saudável ritual da vida parlamentar o debate do Estado da Nação que depois de amanhã voltará a assistir ao confronto entre diferentes leituras de um mesmo país.A um Portugal em crescimento e em expansão, com a dívida a baixar e a inflação controlada, nos olhos cor-de-rosa da bancada governamental, irá opor-se um país em crise de rendimentos e de direitos dos trabalhadores, na ótica dos saudosos da geringonça, à esquerda, ou uma nação à beira do caos e da desordem, de acordo com as várias direitas, que graduarão esse caos em diferentes níveis de gravidade.O Estado da Nação pode não ser famoso, e o próximo ciclo político está certamente em aberto. Mas enquanto os discursos políticos continuarem fechados nos ínfimos salões bem-pensantes, Costa continuará no absoluto controlo da situação.