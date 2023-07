A Jornada Mundial da Juventude aproxima-se a passos largos. A visita do Papa Francisco a Portugal será um acontecimento de impacto global, que vai movimentar multidões em Lisboa e em Fátima, mas que será acompanhada em todo o País e por esse Mundo fora.Nos últimos dias tive oportunidade de percorrer alguns locais do Interior, e verifiquei como cresce a curiosidade dos portugueses sobre o que irá dizer e fazer o Sumo Pontífice no nosso país.Se a hierarquia católica joga muito do seu prestígio no sucesso desta iniciativa, também do lado do Estado o desafio é gigantesco. Depois de vários meses em que Governo, autarquias e Igreja se atropelaram numa autêntica romaria de atrasos e incompetência, eis que, como sempre entre nós, na reta da meta as coisas começam a entrar nos eixos.Tudo indica que as principais decisões estão tomadas. Segurança, transportes e serviços de emergência já têm planos detalhados. A fatura do evento, que será elevadíssima, encontra-se temporariamente suspensa na avaliação popular.A prioridade passou a ser que tudo esteja pronto a tempo e horas. Mais tarde chegará o momento de fazer as contas finais.