Já parece maldição. A antiga PT volta a estar envolvida numa polémica extraordinária, agora na encarnação Altice. O conjunto de indícios revelados pela ‘Operação Picoas’ tem efeitos devastadores.A estratégia delineada pela empresa é correta, e a única com alguma possibilidade de sucesso. Perante os indícios de negócios escuros envolvendo altos quadros com o fim de extorquir riqueza à companhia, o melhor é travar os processos que estão a ser investigados, suspender todos os responsáveis que de alguma forma contactavam com os mecanismos suspeitos, e construir uma nova linha dirigente.Os comportamentos desmascarados indiciariamente pela Justiça roubam riqueza em todos os níveis da cadeia de valor e empobrecem a economia. Os danos reputacionais são tremendos, e é a própria presença da multinacional que fica em causa. Trata-se de uma gigantesca machadada na Altice que pode trazer de volta o horizonte da consolidação ibérica das telecomunicações. Convém o poder político começar a refletir sobre o que acha disso.