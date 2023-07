É curioso verificar como o debate do Estado da Nação fluiu de forma despreocupada, mas com a curiosidade a crescer ao longo do dia, até ao momento em que muitos portugueses se juntaram frente à televisão, já ao raiar do serão, para assistir ao grande jogo do defeso, que opôs o Benfica a Cristiano Ronaldo e à sua equipa árabe, no Algarve.A conjugação destas duas constatações, desatenção parlamentar com interesse futebolístico, trouxe-me de imediato ao pensamento uma sondagem recente, creio que da Universidade Católica para a RTP, em que o principal problema apontado pelos portugueses não era a inflação, nem a saúde, nem sequer o desemprego.À esquerda, a maioria terá sangrado os melhores deputados para o executivo. À direita, persistem os efeitos de choque do empobrecimento democrático, forçado por Rui Rio. Nada como o debate do Estado da Nação para verificar a falta de qualidade deste Parlamento.