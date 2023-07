Bilhete Postal

As eleições espanholas estavam a ser olhadas como laboratório sobre a forma de juntar a direita e a extrema-direita no Governo, na perspetiva de uma vitória do PP com maioria absoluta em conjunto com o Vox. Só que, afinal, as sondagens voltaram a ser fintadas, e Sánchez aguentou-se, apesar da ligeira derrota, ontem à noite. O PSOE até cresceu, algo que parecia impossível de acordo com todos os cenários. Problema dos cenários: não levaram em linha de conta a capacidade de sobrevivência de Pedro Sánchez, que arriscou tudo, e ganhou, ou pelo menos não perdeu. Em suma: a lição que resulta do voto em Espanha já não é o da forma como os extremistas podem ser engolidos, ou não, pelo centro, e passa a ser o fantasma da ingovernabilidade que pode sair de umas eleições antecipadas, sobretudo quando são precipitadas. À atenção do Presidente Marcelo, em Portugal: evitar dissoluções foi uma decisão certeira. Além do cenário de ingovernabilidade, Espanha entra também na era da polarização. Como muitos outros países do Mundo, Estados Unidos e Brasil à cabeça, o reino de Filipe VI sai do ato eleitoral partido ao meio, com os dois grandes blocos reunidos em torno dos principais partidos de cada lado, o PP e o PSOE, sem qualquer ponte de entendimento. A síntese é cada vez mais difícil nas democracias ocidentais, esventradas pela divisão do eleitorado ao meio.

