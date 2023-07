V erão atrás de verão, o mercado de transferências transforma o defeso numa das fases mais interessantes do futebol. Trata-se daquela época do ano em que os adeptos de todos os clubes podem sonhar por igual, sem freio nem limite. Ator principal, este ano, é Di María, um campeão do Mundo que escolhe Portugal. A novela maior é da responsabilidade de João Félix, porque a mera insinuação de que pode voltar ao Benfica tem mantido o clube em polvorosa. A esperança que o futebol português depositou neste jogador para herdar o trono de Ronaldo está à beira de se esboroar, pelo que qualquer réstia de esperança de o resgatar do fracasso nos deve interessar a todos. Depois, o mercado tem alguns atores secundários já definidos, e isso não os menoriza, pelo contrário, só no fim da época se saberá se são vencedores ou vencidos. O novo atacante do Sporting, que bateu todos os recordes do clube, os eventuais reforços do FC Porto, e sobretudo o craque Otávio, por ficar no clube, todos eles fazem parte dessa lista de possíveis estrelas à chegada à meta. Dentro de dias, logo a seguir à suspensão coletiva provocada pela visita do Papa, haverá jogo grande na Supertaça. Ato contínuo, começa o campeonato. Este ano com uma atração especial: só o vencedor terá acesso direto à Liga dos Campeões. Isso é dramático para o futebol português. Mas é garantia plena de emoção acima de épocas precedentes.