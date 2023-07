Está bom de ver que as eleições espanholas estão a mexer com a política portuguesa. Seria assim em qualquer circunstância, mas com os resultados que se conhecem maior razão há para leituras do lado de cá da fronteira. Primeira conclusão, e mais relevante: acelerar os ciclos políticos pode gerar cenários de ingovernabilidade. Eleições antecipadas só em último recurso, porque há sempre muita coisa a perder. Segunda conclusão: a notícia do fim do centro político é claramente exagerada. PP e PSOE voltam a ter a grande maioria do eleitorado espanhol do seu lado. Importante para toda a Europa, incluindo Portugal. Terceiro nível de leitura: os extremos são eleitoralmente mais gravosos para a direita que para a esquerda. Tal como no duelo entre Costa e Rio, numa escala diferente, o fantasma da ascensão da extrema-direita ao poder concentrou o voto útil da esquerda no PSOE. Só assim Pedro Sánchez, como Costa, logrou enganar as previsões e mesmo as sondagens, com muitas decisões de última hora. O mesmo não terá acontecido à direita, pelo menos em igual escala: o receio da aliança com a extrema-esquerda, independentistas e herdeiros da ETA não proporcionou nenhum tipo de sanção eleitoral. Um dado a levar em linha de conta em todas as disputas eleitorais no futuro. As eleições espanholas selaram uma certeza: o mais certo é que só haja eleições legislativas em Portugal no ano de 2026.