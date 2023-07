Preparemo-nos: estamos perante uma guerra política híbrida que se vai prolongar no tempo. Certo: a causa dos professores é, provavelmente, tão impopular quanto justa.Pior: acabámos de sair de um ano letivo em que os professores deixaram instalar a ideia de que a aprendizagem paralisou, de forma eventualmente mais duradoura que durante o próprio confinamento, por culpa das sucessivas e sobretudo mal explicadas greves.O Presidente diz que “apostar na educação é mais do que pensar no curto prazo”. Deduz-se que essa aposta e esse pensamento não existem. “Saúde e educação são e deveriam ser prioridades se quisermos ir muito mais longe como sociedade desenvolvida e justa”.Leia-se: não são. O executivo é criticado por ser um decisor injusto, ao deixar os professores sem esperança, e é acusado de viver no curto prazo, sem preparar a modernização do País, e sem cuidar da saúde nem do ensino públicos.Parece o discurso de um líder da oposição, mas é a mensagem do Presidente que chumba o decreto sobre a carreira dos professores.