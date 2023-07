O Papa Francisco pede aos jovens “que façam barulho”. A frase é dita no CM de hoje pelo futuro cardeal D. Américo Aguiar, uma das vozes através das quais o líder da Igreja se tem expressado. Enquanto esperamos por esse contributo adicional dado pelos jovens em peregrinação a Portugal, ouçamos já a sua mensagem principal. Nos últimos dias, tenho ficado crescentemente cativado pelo espetáculo que está a tomar conta da nossa vida social. Somos um país cada vez mais envelhecido. Isso só valoriza a dádiva trazida pelos milhares de jovens que aí estão, provenientes de todo o Mundo. Vêm sorridentes, e partilham a fé, a alegria e a esperança. A Jornada Mundial da Juventude já teria valido a pena só pela quantidade de rostos jovens que têm preenchido os noticiários das televisões e que se têm cruzado connosco, nas ruas e nas praças das nossas cidades, vilas e aldeias. Nestes dias, e por via da Jornada, Portugal transformou-se no país da juventude. Há uma enorme multidão de jovens a chegar ao nosso país, jovens esses que trazem os valores certos, a devoção, a partilha e o convívio. Numa palavra, jovens com o sentido da dádiva. Numa época de relativismos morais, de défice de comunicação por causa do horror das redes sociais, e de antagonismo hiperbolizado entre as gerações, a Jornada Mundial da Juventude é um oásis que devemos elogiar, aproveitar e desfrutar.