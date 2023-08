O que impressiona desde já é o tamanho da multidão. Ainda nem tinha chegado o Papa Francisco e a missa de ontem, no Parque Eduardo VII, com o cardeal-patriarca, já tinha uma legião de crentes a perder de vista, até onde o olhar da câmara alcançava, rumo ao Marquês de Pombal. Depois, salta à vista a tranquilidade de D. Manuel Clemente, provavelmente o homem da Igreja que mais beneficia com esta Jornada, porque se nota que recuperou alguma paz interior. Ele encarna o espírito de redenção que este evento representa para a instituição católica. Finalmente, a homilia breve e despretensiosa, com um elogio aos media, sem os quais já não saberíamos viver, ou pelo menos assim considera hoje em dia o cardeal. As palavras sobre o papel da comunicação social, o agradecimento, por assim dizer, soou a passagem de testemunho, mesmo simbólico, para o futuro cardeal D. Américo Aguiar, líder e organizador da Jornada Mundial, e transformado no mais poderoso porta-voz da Igreja Católica portuguesa em décadas. Hoje chega o Papa Francisco. Crentes e não crentes andarão nos próximos dias ao ritmo da intensa agenda do Sumo Pontífice. À medida que cresce a noção da força avassaladora da mensagem trazida pela juventude, algumas vozes da esquerda portuguesa têm-se manifestado crescentemente incomodadas com a Jornada. De alguma forma, isso é sinal do seu sucesso.