Bilhete Postal

A principal impressão que nos vai ficar na memória é a dos jovens. A Jornada ainda continua - agora mesmo, enquanto escrevo, uma multidão imensa sai do Passeio Marítimo de Algés, depois de horas de animação, sempre a entoarem o slogan principal: “Esta é a juventude do Papa.” Descobrimos todos com alívio que é possível juntar muitos milhares de jovens que se manifestam unicamente pela música e pela festa, de forma cívica e ordeira, sem ensaiarem palavras de provocação a ninguém. Estávamos mal habituados com os excessos das claques de futebol, razão pela qual a juventude peregrina deixará uma ótima recordação. Também para a Igreja portuguesa estes dias constituem um legado riquíssimo, quer pelo espírito do encontro, quer pelo prestígio moral e intelectual deixado por um Papa verdadeiramente marcante. Não acredito que volte a aumentar a religiosidade entre os portugueses, mas haverá seguramente uma reconciliação entre os crentes e a sua Igreja, depois de ter sido dado um passo decisivo para sarar as feridas dos abusos sexuais. Finalmente, resulta desta Jornada a enorme capacidade de organização das autarquias e dos líderes do evento. Ontem, D. Américo Aguiar prometeu transparência total até ao último cêntimo. É bom que assim seja. O sucesso da Jornada é consensual. O julgamento da História depende agora das contas finais que estão por fazer.

