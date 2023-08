Bilhete Postal

Arranca hoje nova etapa da ação ‘CM por perto’. Ao longo do ano temos percorrido todos os distritos do continente. O objetivo é homenagear os postos de venda que continuam a levar até ao leitor o seu jornal de todos os dias. Visitamos quiosques, cafés, papelarias e tabacarias que cobrem o território, à imagem da nossa rede de correspondentes. Hoje, eu próprio estarei no distrito de Faro, onde este ano já estivemos, mas que resolvemos revisitar no mês de agosto, porque no verão o Algarve reúne leitores de todo o País. Faro e Porto são os dois distritos onde as vendas do nosso Correio da Manhã se têm revelado mais pujantes, como indica o balanço que apresentamos na secção dos Media. Só com estes parceiros de enorme qualidade conseguimos percorrer o caminho de reforço da aposta no papel, uma opção estratégica desta direção, que visa engrandecer o projeto jornalístico do Correio da Manhã, sem jamais descurar o futuro, como prova o sucesso estrondoso da CMTV e do nosso digital. No papel, levar fisicamente o jornal a todo o País é um imperativo essencial para salvaguardar a coesão nacional. A distribuição é precisamente uma área que enfrenta hoje novos e complexos desafios. Que ninguém se iluda: também aqui continuaremos a escrutinar a forma como essa etapa fundamental da imprensa escrita continuará a ser praticada.

Ver comentários