Bilhete Postal

Nada como um clássico emocionante para abrir uma época que promete bom futebol, bons espetáculos, e que tem novas estrelas que prometem apaixonar os adeptos. A Supertaça de ontem à noite foi um jogo intensíssimo e muito disputado, e deixa antever que Benfica e FC Porto serão, novamente, dois candidatos ao título, ambos apostando nos mesmos princípios que trazem da época passada. A equipa de Sérgio Conceição continua a disfarçar com garra, energia e vontade as fragilidades do plantel. A propósito: é do interesse do treinador baixar um certo tom teatral dos seus jogadores, que só contribui para esbanjar energia, prejudica o clube e reduz ainda mais a capacidade futebolística da equipa, já de si inferior à do campeonato passado. O Benfica será novamente mais cerebral, germânico e cuidadoso, um espírito que é agora ainda mais fortemente contrabalançado pela presença de uma estrela global chamada Di María. A estes dois favoritos juntamos o Sporting, que tem surgido renascido nesta pré-época, e que parece ter acertado na generalidade dos reforços, e o Sp. Braga, um sonho personalizado do presidente Salvador, que, mais uma vez, parece um pouco mais perto de chegar ao nível dos três maiores clubes, e que já deu mostras de tudo ir fazer para chegar à Liga dos Campeões. Agarremo-nos às cadeiras: este ano, o campeonato vai ser um espetáculo.

