Se Portugal fosse uma peça de teatro, estaríamos naquela fase da narrativa em que há uma pausa antes de a ação acelerar, rumo ao desenlace desconhecido. Os espectadores, suspensos, percebem que algo se vai passar. A calma antes da tragédia, o descanso dos guerreiros, uma oportunidade para a paz. Há muito tempo que a situação política não era tão calma como neste agosto. O Papa já se foi, apagando no seu rasto as dúvidas sobre a valia do investimento, o Presidente Marcelo está num anunciado período de férias, que há de ir de Monte Gordo para o Norte, a inflação desce, a economia segue sem novos sobressaltos, o problema da TAP está suspenso. Há os fogos e a repetida tristeza do abandono do Litoral, mas o ensinamento supremo assimilado em resultado da tragédia de Pedrógão voltou a funcionar, e foram salvas todas as vidas humanas. Esse é o bem supremo. Esta verdadeira pausa nacional compreende-se: foi um ano de profunda exaustão dos portugueses com a vida política, que viveu uma vertigem de crises sucessivas. As sondagens já apontavam para a enorme vontade de estabilidade. Quem apostou no esvaziar do balão das polémicas tinha razão. Ciente de que a passagem do tempo é o maior aliado das maiorias absolutas, foi precisamente essa a aposta de António Costa. Talvez o primeiro-ministro e a sua equipa não imaginassem, nem nos seus melhores sonhos, que o verão seria tão tranquilo.