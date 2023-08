Bilhete Postal

A operação de segurança montada em redor da Jornada Mundial da Juventude foi um sucesso e contribuiu para a imagem positiva deixada pelo evento. A dimensão do desafio era tremenda: cerca de um milhão de peregrinos, provenientes dos quatro cantos do Mundo, entraram no País por terra, mar e ar. Aqui permaneceram durante praticamente uma semana, aumentando exponencialmente a população residente na capital e a ocupação de transportes, restauração e de todo o tipo de espaços públicos. Ao mesmo tempo, o líder da Igreja Católica cumpria um programa intensíssimo, com deslocações a mais de uma dezena de locais da Grande Lisboa e do Centro do País, incluindo passeios pelas ruas e pelos parques do evento num veículo descapotável e na presença de multidões verdadeiramente incalculáveis. Ora, perante tantos desafios, o balanço é positivo. Tudo correu bem, quer ao nível das informações, quer ao nível do controlo de fronteiras, quer ao nível da tranquilidade pública, quer, finalmente, ao nível da segurança do Papa Francisco. Além deste sucesso estratégico e operacional, também o comportamento cívico das forças de segurança foi alvo de diversos e espontâneos elogios, pelo civismo, pela educação e pela capacidade demonstrada de ajuda à população. É justo reconhecer e louvar publicamente o contributo das forças de segurança para o sucesso da Jornada da Juventude.

