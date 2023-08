Bilhete Postal

Da esquerda à direita, passando inclusivamente pelo Presidente Marcelo, multiplicaram-se de imediato as reações ao plano de redução de impostos apresentado por Luís Montenegro na festa do PSD no Pontal. Trata-se de um momento de afirmação da liderança social-democrata, algo necessário e urgente, como se viu novamente no barómetro ontem publicado pelo CM. Daqui até às decisivas eleições europeias é um tirinho, pelo que esta é a hora de lançar mãos aos principais argumentos eleitorais. É agora ou nunca. Fazer da redução do IRS o centro do debate tem várias vantagens, a mais importante das quais é colocar o país político a falar de algo que, desta vez, interessa verdadeiramente aos portugueses, em vez de cismar em redor de assessoras fechadas em casas de banho, de bicicletas atiradas a ministros ou agentes secretos a resgatarem computadores pela calada. Para o PSD, o pacote de propostas fiscais representa a reconciliação com o eleitorado, farto de ver o maior partido da oposição apanhado em armadilhas como a comissão de inquérito à TAP, em que perdeu meses a discutir o sexo dos anjos sem qualquer interesse para o dia a dia, e desgastando sem remissão o nobre papel dos partidos políticos na democracia. Uma boa oposição obriga o Governo a ser melhor. O pacote do IRS vai ter esse resultado. O Governo vai ter de reagir. Esse é o melhor serviço que o PSD neste momento pode oferecer ao País.

