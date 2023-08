Bilhete Postal

Quando mais de 70% dos portugueses consideram que o Governo já justifica uma remodelação, como vemos no barómetro que hoje o CM publica, isso quer dizer duas coisas: em primeiro lugar, que há uma avaliação muito negativa sobre a forma como as coisas estão a correr. Só assim se percebe que exista uma percentagem tão avassaladora de portugueses a defender mudanças. Mas, em segundo lugar, esta maioria esmagadora de opiniões a favor da remodelação traduz, também, uma real vontade e desejo de que o Governo seja melhor. Na verdade, só queremos remodelar algo de que gostamos. Caso contrário, quando já não damos nada por um Governo, deixa de valer a pena defender mudanças de ministros, mexidas de políticas, melhorias, em geral. Creio que a opinião genericamente positiva que imediatamente se criou em redor da iniciativa de Montenegro tem a ver, sobretudo, com um certo respirar de alívio por termos todos finalmente percebido que, afinal, o PSD não está morto, mas também pelo facto de sabermos que as boas propostas de oposição vão obrigar o executivo a mexer-se, aperfeiçoar-se e a melhorar. Trata-se, como ontem foi aqui assinalado, do efeito principal dos projetos apresentados pelo PSD sobre os impostos. Os portugueses querem estabilidade, mas querem também um Governo melhor.

Ver comentários