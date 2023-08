Bilhete Postal

Está a chegar a hora decisiva para a famosa lei-cartaz. Passado o prazo em que o Presidente podia enviar o pacote da habitação para o Tribunal Constitucional, resta-lhe agora promulgar, ou adiar um pouco a sua execução através de um veto que obrigaria a maioria a um mero pró-forma de reconfirmação parlamentar. Marcelo recordou há dias que tem deixado alguns reparos a leis que promulga, mas com as quais não concorda plenamente. Deve ser o caso, uma discordância seletiva, porque dificilmente o professor mudou de opinião desde que, no aniversário do CM, introduziu no léxico político essa tal expressão. Recordemos: uma lei-cartaz é uma lei que não é para ser aplicada. “No curtíssimo prazo, uma lei-cartaz é um polo de fixação por aquilo que promete. Significa que se levantaram expectativas que se frustram instantaneamente. Era preferível não ter levantado as expectativas, pois, existindo um problema real, e sendo a aparente solução inexequível, era melhor não termos falado nisso.” Desde esse dia, nos idos de março, muita água passou debaixo da ponte do conflito entre Marcelo e Costa. Dificilmente voltará esse tempo, até porque o ano eleitoral já começou - verbalizado pelo próprio Presidente. Chumbar uma lei-cartaz seria fazer um veto-cartaz. Seria dar a uma lei que alegadamente não serve para nada a oportunidade de servir para alguma coisa. Ser arma de arremesso entre S. Bento e Belém. Veremos a decisão final de Marcelo.

