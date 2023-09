O ano político que agora começa pode trazer muitos temas novos e outros tantos desafios interessantes, mas para quem teve o privilégio de gozar férias e voltou agora à vida normal o que salta à vista é que atravessamos uma fase difícil, em que os problemas tendem a eternizar-se e há uma enorme falta de ideias e de soluções.Olhemos em volta e façamos a radiografia do que temos pela frente. Escolas provavelmente fechadas em mais um ano letivo perdido, tribunais intermitentes com funcionários em greve, mortes desumanas à porta de hospitais sem médicos, inflação outra vez a apertar, falta de casas, jovens desempregados, licenciados desesperadamente à procura de um sítio para emigrar. Onde é que já vimos tudo isto? Exatamente. Aqui mesmo, na nossa vida, nos últimos meses antes do verão. E agora, no regresso das férias, está tudo na mesma. Dá ideia que andamos às voltas, numa autêntica roda-gigante que nos deixa sempre no mesmo sítio e com os mesmos problemas.