A falta de habitação é um entrave à mobilidade social, à mudança dos cidadãos entre cidades e à própria emancipação dos jovens. Sejamos claros: a falta de casas a preços acessíveis para a classe média não é uma pequena crise, suscetível de causar perturbações menores e transitórias. Pelo contrário. Esta é a crise mais grave, e de efeitos mais estruturais e duradouros que o País atravessa. Se não lograrmos resolver este bloqueio, a falta de habitação fará de Portugal um país ainda mais estagnado e condenado à pobreza, e onde as sucessivas gerações tenderão a baixar os braços, cada vez mais distantes do rumo que planearam para si próprios e para construírem o seu futuro. Outra dimensão deste problema é a falta de alojamento para jovens estudantes, bem como os abusos denunciados por um conjunto de reportagens emitido ontem na CMTV. Muitas vezes trata-se de um problema de fiscalização, que agrava a escassez do mercado e a dificuldade causada pelos preços proibitivos. Merece intervenção urgente, porque os efeitos são devastadores. Às deficiências do sistema de ensino juntam-se cada vez mais as barreiras que enfrentam todos aqueles que lograram obter uma vaga na universidade, mas que agora correm o risco de serem obrigados a desistir do sonho por não conseguirem pagar um simples quarto muitas vezes sem quaisquer condições.