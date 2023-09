O problema entre Belém e S. Bento tem explicação simples. A relação entre Marcelo e Costa está claramente a atravessar uma crise. Cada um à sua maneira está cordialmente saturado do outro. Nada mais natural, ao fim de quase 8 anos de relacionamento, que começou como coabitação perfeita, mas que a maioria absoluta transformou num arrastado contratempo. O cruzamento das circunstâncias políticas com as personalidades dos dois lançou-os num interminável mas cortês duelo. No episódio do Conselho de Estado em duas partes, que começou em julho e terminou há dias, o primeiro-ministro tem um ponto certeiro quando afirma que a luta política é com a oposição, não com o Presidente. O palco das dialéticas é o Parlamento, não o Conselho de Estado. Mas Costa lança um ramo de oliveira, ao dizer que é um institucionalista. Ou seja, ficou em silêncio, não devido a um qualquer estado de alma, antes para respeitar a natureza consultiva do órgão. Uma declaração polida para apaziguar Belém, que Marcelo logo aceitou, e bem. Esta fase está manifestamente a cansá-los aos dois. Nenhum deles deve esquecer que os portugueses estão mais preocupados com o horizonte de tormentas e gostam de uma boa relação entre Governo e Presidente. Um conflito institucional desvaloriza os dois. Estão ambos condenados a ajudar o outro a acabar os respetivos mandatos com qualidade.