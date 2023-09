Não haverá grande risco em afirmar que esta noite a seleção nacional de futebol vai ganhar ao Luxemburgo, e muito provavelmente de forma folgada. Portugal ficará a apenas 4 pontos do apuramento direto para o Europeu de futebol do ano que vem, ou seja, bastarão mais dois jogos, no máximo, para que a equipa portuguesa conquiste um lugar no torneio da Alemanha, onde chegará com jogadores de qualidade suficiente para tentar recuperar o título. Trata-se de uma das qualificações mais fáceis da história, e também mais precoces, na sequência daquela que será, eventualmente, a melhor fase de qualificação de sempre da seleção nacional, só com vitórias, e sem sofrer golos. Não deixa de ser curioso que isto aconteça logo depois de um Mundial muito atribulado para a equipa portuguesa, que deu origem à troca de treinadores, e numa altura em que o campeonato nacional está debaixo de fogo por causa dos problemas da arbitragem, das falhas do videoárbitro e da perda global de valor. Trata-se da consagração simbólica do trabalho da Federação, que obteve ontem, com o Europeu de futsal em sub-19, o décimo sétimo título internacional em menos de 12 anos de presidência de Fernando Gomes. Tudo se passa como se o futebol português andasse a duas velocidades, com o sucesso das Seleções em permanente contraponto com a crise dos clubes, da liga e das competições nacionais.