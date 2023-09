Todos os dias centenas de profissionais trabalham para levar o Correio da Manhã aos mais longínquos recantos do País. Para muitos portugueses, o jornal diário é o único contacto que mantêm com a língua portuguesa escrita. Basta viajar para muitas das cidades ou vilas do Interior para se compreender como a prometida revolução digital está longe de ser uma realidade, pelo menos no acesso à informação. Levar a todo o continente, aos Açores e à Madeira as notícias relevantes para a comunidade impressas em papel é, por isso, cada vez mais relevante para salvaguardar a coesão nacional e a democratização do conhecimento.





CM a todo o País - eis um desígnio de que não abdicaremos. Esta semana a equipa do CM e da CMTV, com responsáveis editoriais e caras da estação, estará a percorrer o distrito de Bragança, um dos que mais sofre os efeitos da interioridade.



No primeiro semestre do ano vendemos perto de 7 milhões e meio de jornais em todo o País. No fim do ano, teremos levado em média um jornal e meio a cada português, completando os 15 milhões de edições impressas vendidas em banca. É com um sentimento de enorme orgulho que toda a equipa do CM e da CMTV afirma a pujança do nosso projeto jornalístico junto de todos os distritos do continente ao longo deste ano, agradecendo o trabalho dos postos de venda e homenageando dessa forma a fidelidade dos leitores.