Bilhete Postal

O Governo anda numa correria louca de decisões. E não falo apenas do corte nas portagens e na privatização da TAP. Essas são bem recentes. O leitor que pega no jornal do início para o fim ainda nem sequer lá chegou. Portanto, não falemos do que está explicado umas páginas mais à frente. Façamos antes uma pequena resenha de novidades, benesses e boas novas do mês de setembro. Está preparado? Aperte o cinto. Eis uma breve síntese: incentivos fiscais para os jovens, devolução de propinas, passes gratuitos, semanas de férias nas pousadas da juventude, cheques-livro, prolongamento do Iva zero nos produtos básicos, descida do preço dos combustíveis através do abate nos impostos, aumentos salariais para médicos, revolução prometida nos centros de saúde, atualização acima dos 8% nas pensões para quem se aposenta este ano, cálculo de mais de 6% no aumento das reformas para o ano, corte de 30% nos juros do crédito à habitação, descontos diretos de 50% nos medicamentos para os idosos mais carenciados, aumentos de perto de 7% para a base da função pública. Chega? Os analistas políticos da moda estranham que o PSD não descole do PS nas sondagens. Na verdade, com um Governo assim, bizarro é que os socialistas não estejam de novo ao nível da maioria absoluta. Portugal entrou num longo período de campanha eleitoral, que irá durar até junho, data do voto para as europeias.

