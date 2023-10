Bilhete Postal

Olhemos para esta lista. Médicos, professores, enfermeiros, oficiais de justiça, advogados, senhorios, inquilinos, cientistas, investigadores, chefes militares, agricultores. Vai extenso o rol de classes socioprofissionais que andam de candeias às avessas com o Governo. Para os leitores mais velhos, trará à memória certos tempos, mais ativos e reformistas, dos Governos do professor Cavaco Silva, que enfrentaram sucessivas barragens de contestação na rua daquilo que, na altura, se chamava de interesses corporativos. Agora, a um olhar mais desatento, até parecerá equivalente. Com tanta contestação, podemos julgar que o executivo está a fazer reformas estruturais profundas, que está a revolucionar a sociedade e a modernizar a economia, que está a lançar as bases futuras da competitividade, da melhoria dos serviços públicos, em suma, do enriquecimento da Nação e do combate aos interesses instalados. Pura ilusão. Na verdade, facilmente se percebe que é exatamente o contrário. Ou seja, o problema é a falta de estratégia e de rumo. Este clima de revolta generalizada vem da acumulação de problemas, somados à sensação de que não há capacidade para os resolver. Navegamos na espuma dos dias, das medidas pontuais e tantas vezes eleitoralistas, cujo levantamento aqui deixámos na semana passada. A paralisação política está a exasperar tudo e todos entre nós.

