Bilhete Postal

No momento em que Portugal recebe a responsabilidade de participar na organização do Mundial de futebol de 2030, é importante elogiar, em primeiro lugar, o grande obreiro desta conquista. Depois de mais de dezena e meia de títulos internacionais em nome das seleções portuguesas, Fernando Gomes prepara-se para deixar uma marca inesquecível mesmo para lá do limite dos seus mandatos, que será atingido muito antes do arranque da competição. Os leitores sabem que sempre fui cético em relação à aliança com Marrocos. Porém, sozinho, o nosso país jamais conseguiria organizar um torneio desta dimensão e impacto. Se a associação a Espanha e ao regime de Rabat é a única forma de reviver a magia do Euro 2004, tratemos de lançar mãos à obra e minimizar os riscos deste casamento. O facto de a Europa ganhar a corrida sem ter sequer de competir deixa as federações ibéricas livres para procurarem que as regras da FIFA sejam aplicadas com maior elasticidade e distensão. A Lisboa exige-se agora que alargue o mais possível a sua quota-parte na organização, quer em número de jogos que Portugal irá receber, quer na conquista da maior fatia possível do bolo de riqueza que será gerada pela presença de 48 nações no torneio, com as suas equipas e as multidões de adeptos. A maior competição do Mundo estará em Portugal. Uma geração inteira jamais o esquecerá.

Ver comentários