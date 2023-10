É demasiado forte o conjunto de imagens para que possa ser ignorada a metáfora. Enquanto o regime celebrava o 5 de Outubro na Praça do Município, um grupo de professores ficava à margem, a protestar. Um deles preveniu que no dia seguinte ia contar a pais e alunos como o poder segrega, e invocou a pertença a uma escola de classe média de Lisboa. Mais ou menos ao mesmo tempo, os jovens que têm andado por Lisboa a queixar-se das alterações climáticas por meios agressivos vandalizavam a entrada de uma empresa, e distribuíam fotos depois de se retirarem. No palanque, Carlos Moedas, olhado como uma grande esperança da direita, regava o seu futuro político com o anúncio de uma homenagem ao 25 de Novembro, barreira histórica contra o predomínio comunista do regime saído da revolução, e criticava as minorias barulhentas e os políticos que ficam longe do povo. Marcelo, o Presidente culto, dava uma aula de História sobre a necessidade de as instituições mudarem a bem, sob pena de acabarem a mudar a mal, e de forma atabalhoada. Costa, que seria o alvo das palavras do chefe de Estado a pedir reformas, respondeu a umas perguntas dos jornalistas falando sobre a Ucrânia, e partiu para a Cimeira Europeia, que já estava atrasado. O líder da oposição não falou porque nem apareceu. Era o epílogo de uma verdadeira peça de teatro sobre o Portugal contemporâneo, representada em Lisboa na manhã do 5 de Outubro.